Sonia Bruganelli sarà opinionista della prossima edizione de L’Isola dei Famosi

(Di martedì 13 febbraio 2024)una nuovadedei. A darne la conferma è stato il portale televisivo DavideMaggio.it. “Vi abbiamo anticipato il primo naufrago dedei2024, Joe Bastianich, e ora vi sveliamo in anteprima chil’” – si legge su DM – “Vladimir Luxuria, lasciata la poltrona poiché promossa alla conduzione del reality, avrà con sé in studio. Ebbene sì, l’ex signora Bonolis “rimbalza” dalla poltrona del Grande Fratello a quella de”. Il nome diarriva dopo quello ipotizzato (e poi mai concretizzato) di Vera Gemma e quello ...

