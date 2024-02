Sondaggi politici | Fratelli d’Italia cala ma Pd non ne approfitta e va sotto il 20% | chi ci guadagna

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 13 febbraio 2024) Momento difficile per i principali partiti italiani:d'Italia perde punti, e il Pd fa anche peggio. In calo anche Lega e M5s, solo Forza Italia resta stabile. C'è una risalita tra Alleanza Verdi-Sinistra e +Europa, oltre ai partiti non rappresentati in Parlamento.