Sondaggi | Meloni in crisi Quanto ha perso in un anno E c’è chi festeggia

(Di martedì 13 febbraio 2024) Con l’approssimarsi delle elezioni europee e amministrative, previste per l’8 e il 9 giugno, il panorama politico italiano si trova a un bivio cruciale. Il partito di Giorgia, Fratelli d’Italia, che guida il Paese dallo scorso ottobre 2022, sembrava inarrivabile fino a poco tempo fa. Tuttavia, l’ultimoo Swg per TgLa7 ha rivelato una leggera flessione nel consenso che potrebbe segnare l’inizio di un nuovo capitolo politico. Per la prima volta in 16 mesi, Fratelli d’Italia scivola sotto il 28% nelle intenzioni di voto, attestandosi al 27,9%. Questo calo di due decimi di punto rispetto alla scorsa settimana è parte di un trend di lieve contrazione visibile da alcune settimane. Mentre alcuni possono interpretare questo come un normale altalenare del consenso, altri si chiedono se non sia il presagio di una tendenza più preoccupante per ...