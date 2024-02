“Solo a lei poteva capitare” Angelina Mango ad Affari tuoi | che gaffe | imbarazzo per Amadeus

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 13 febbraio 2024) La pausa sanremese è finita eè tornato in tv per la gioia del pubblico di Rai1 che ogni sera segue il game show condotto dache è reduce dal successo incredibile del suo ultimo Festival, dove alla fine ha trionfato. La cantante ex allieva di Amici di Maria De Filippi e figlia del cantautore scomparso anni fa Pinoha vinto la 74esima edizione della kermesse musicale più importante del paese ed è stata poi ospite di diversi programmi Rai. Dopo il programma di Fiorello e il collegamento con Alberto Matano a La Vita in diretta, lunedì 12 febbraio 2024 ha anche partecipato alla gara diche ha visto protagonista Serena, concorrente della regione Abruzzo. Va detto che la ...