Sollevamento pesi | Marinov trionfa nella categoria -61 kg agli Europei 2024

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 13 febbraio 2024) Termina con la vittoria di Gabriella seconda giornata dei Campionatidiin scena a Sofia. Il padrone di casa si è infatti imposto sulla concorrenza-61 kg maschile malgrado la presenza dello statunitense Morris,tore per dispersione ma in corsa soltanto per il ranking olimpico. Il bulgaro nello specifico ha ottenuto una misura totale di 281 kg, maturata grazie ai 121 kg dello strappo e i 160 kg dello slancio. Il nordamericano invece ha alzato l’asticella, tirando su 126 kg nel primo segmento e 171 kg nel secondo per un totale di 297 kg. Vicino anche il connazionale Ivan Divon che, dopo aver ottenuto l’oro di strappo con 130 kg, ha perso terreno nello slancio realizzando una sola alzata ...