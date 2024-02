Sollevamento pesi | irrompe Celine Ludovica Delia! Argento al debutto europeo!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 13 febbraio 2024) Arriva la prima medaglia da Sofia, città della Bulgaria che sta ospitando i Campionati Europei 2024 di. Nel day 2 di competizioni infattiDelia ha ottenuto la medaglia d’nella categoria -55 kg femminile grazie a una prova brillante nello slancio. Un risultato molto importante, arrivato alla prima uscita da Senior nella rassegna continentale. Un inizio leggermente contratto per l’azzurra che, nello strappo, non riesce ad alzare al primo tentativo 83 kg, tirando su poi 84 kg alla seconda uscita per poi fallire il terzo tentativo di 86 kg, chiudendo in quarta posizione parziale. Nello slancioalza invece l’asticella: dopo aver sbagliato i 105 kg inaugurali, l’atleta realizza correttamente l’alzata di 107 kg, salendo poi a 111 kg per il ...