Sofia Goggia | la campionessa mostra le immagini della gamba dopo l’operazione

(Di martedì 13 febbraio 2024)che parlano da sole eno i segni dell'intervento chirurgico che ha dovuto affrontare poco più di una settimana fa. A otto giorni di distanza dall'infortunio in allenamento e dalla successiva operazione chirurgica per la fratturatibia e del malleolo,hato in una story Instagram le condizionisuadestral'intervento. Laè stata dimessa venerdì scorso dalla clinica La Madonnina di Milano, dove era stata operata lunedì 5 febbraio per l'intervento di riduzionefrattura articolare scomposta pluriframmentariatibia destra e del malleolo. La sciatrice bergamasca,aver iniziato la fase ...

Il direttore tecnico Gianluca Rulfi ha convocato otto azzurre per le gare di Crans Montana (Svizzera), valide per la Coppa del Mondo 2023/2024 di ... (sportface)

