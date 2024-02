Snowboard La Coppa del Mondo brilla | Luchini torna dalla Finlandia con una medaglia d’oro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 13 febbraio 2024) Unae un quarto posto che fanno ben sperare per le prossime uscite. E’ il bottino con cui Jacopotornerà, dove nei giorni scorsi si è svolta ladeldi. Il trentatreenne montemurlese ha dato il meglio di sé soprattutto nella prima gara: sulle nevi di Pyha (con una temperatura che ha raggiunto i 22 gradi sotto lo zero, nelle prime ore della competizione) è stato il più veloce di tutti per quanto concerne la categoria "Upper limbcross", precedendo l’amico-rivale Maxime Montaggioni sul gradino più alto del podio. Con un po’ di fortuna in più, avrebbe forse conquistato anche una seconda: nel corso della seconda manche è stato coinvolto in una ...