Smontate le balle della sinistra | l’Autonomia piace alla maggioranza degli italiani Il sondaggio

(Di martedì 13 febbraio 2024) “differenziata rischia di spaccare in due l’Italia e fa pensare ad un Paese diviso, classista, dove aumenta il divario. Se non fossero finanziati i livelli essenziali delle prestazioni (Lep), si metterebbe a repentaglio il principio costituzionale secondo cui a ogni cittadino toccano gli stessi servizi, indipendentemente da dove nasca o vada a vivere. Un tema che riguarda anche le aree interne del Nord Italia”. Anche questa mattina glirmisti disono al lavoro e in campo hanno schierato il presidente dell’Anci e sindaco uscente di Bari, Antonio Decaro, che in un’intervista al “Il CorriereSera“ prefigura scenari apocalittici dall’approvazioneriforma, che approda in questi giorniCamera. Eppure sullo stesso giornale un ...