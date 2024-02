SKY – Osimhen rientrerà a Napoli tra venerdì e sabato Il nigeriano salterà il Genoa?

(Di martedì 13 febbraio 2024)rischia di saltare il match con il. Ultimissime sul suo rientro e la possibile presenza nella sfida di Champions contro il Barcellona. NOTIZIE CALCIO. Ilpotrebbe dover fare a meno di Victorancora una volta. Le speranze di vederlo rientrare in tempo per la partita contro ilsembrano svanire, con l’atletaattualmente impegnato in patria per ricevere un’onorificenza speciale dal Presidente della Repubblica in seguito alla finale di Coppa d’Africa persa contro la Costa d’Avorio. Inizialmente, era ventilata l’ipotesi del suo ritorno in Italia tra domani e giovedì, ma le ultime notizie provenienti da SKY Sport suggeriscono che il suo rientro potrebbe slittare ulteriormente. Secondo i report, ci sarà un intermezzo prima ...

