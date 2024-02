Sinner-van de Zandschulp | Atp Rotterdam | orario | diretta tv | streaming | pronostici

(Di martedì 13 febbraio 2024)-van deè un match valido per il secondo turno del torneo Atp 500 di: notizie, analisi,tv e. Obiettivo terzo posto nel ranking Atp, per stracciare l’ennesimo record. Jannik, in caso di successo nel torneo di, scavalcherebbe Daniil Medvedev e si ritroverebbe sul podio, dietro a Alcaraz e Djokovic, posizione mai raggiunta prima d’ora da un tennista italiano nell’era Open (Panatta si fermò al quarto).– IlVeggente.it (Ansa)Per l’altoatesino si tratta anche del ritorno in campo dopo la strepitosa vittoria agli Australian Open, un trionfo che è entrato di diritto nella storia dello sport azzurro e che difficilmente dimenticheremo. La fame, però, è ancora ...

