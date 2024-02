Sinner, rientro amaro: è cambiato tutto all’improvviso (Di martedì 13 febbraio 2024) Sinner, l’esordio a Rotterdam non sarà felice come avremmo sperato e voluto: la situazione è cambiata da così a così. In teoria avrebbe dovuto solo difendere i punti vinti acciuffando la finale dello scorso anno. In pratica, invece, Rotterdam potrebbe fare da spartiacque nella sua luminosissima carriera. Jannik Sinner si gioca concretamente la possibilità di salire al terzo posto della classifica mondiale e di essere il primo tennista dell’Era Open a riuscire in questa mirabolante impresa. Jannik Sinner (LaPresse) – ilveggente.itVa da sé, quindi, che quello nei Paesi Bassi sarà molto più che un torneo Atp 500 fine a se stesso. Tanto più che vige, sui campioni Slam, una sorta di maledizione. Statisticamente parlando, ognuno di loro fatica a passare al secondo turno nel primo torneo al quale partecipano dopo aver vinto un Major. ... Leggi tutta la notizia su ilveggente (Di martedì 13 febbraio 2024), l’esordio a Rotterdam non sarà felice come avremmo sperato e voluto: la situazione è cambiata da così a così. In teoria avrebbe dovuto solo difendere i punti vinti acciuffando la finale dello scorso anno. In pratica, invece, Rotterdam potrebbe fare da spartiacque nella sua luminosissima carriera. Janniksi gioca concretamente la possibilità di salire al terzo posto della classifica mondiale e di essere il primo tennista dell’Era Open a riuscire in questa mirabolante impresa. Jannik(LaPresse) – ilveggente.itVa da sé, quindi, che quello nei Paesi Bassi sarà molto più che un torneo Atp 500 fine a se stesso. Tanto più che vige, sui campioni Slam, una sorta di maledizione. Statisticamente parlando, ognuno di loro fatica a passare al secondo turno nel primo torneo al quale partecipano dopo aver vinto un Major. ...

