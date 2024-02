Simona Tagli scatena la polemica al Grande Fratello | Parla male di Perla e di Greta

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di martedì 13 febbraio 2024) Stai cercando le ultime novità dal mondo del? Ecco le piccanti opinioni disulle sue compagne di avventura!e le sue opinioni sulle concorrenti del, nota conduttrice televisiva ed ora anche inquilina della casa del, non ha certo peli sulla lingua. Le sue opinioni sulle altre concorrenti non passano inosservate e stanno creando non poco clamore. Ma andiamo con ordine. Inizialmente entrata come antagonista di Beatrice Luzzi,ha successivamente cambiato atteggiamento. Durante una recente puntata del reality show Mediaset, si è avvicinata a Beatrice per condividere il suo punto ...