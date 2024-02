Simona Quadarella è maestosa | a Doha trionfa e si conferma campionessa del mondo nei 1500 metri

E’ una giornata importante per l’Italia del Nuoto , la terza del Mondiale di Doha, che vede l’esordio di due pezzi da novanta della spedizione ... (oasport)

Nuoto - l’Italia si affida a Simona Quadarella : le avversarie da battere nei 1500 sl

L’appuntamento è per domani alle 17.10. La Finale dei 1500 stile libero femminili potrebbe essere un’occasione per Simona Quadarella in questi ... (oasport)