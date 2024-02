Si finge carabiniere e truffa un’anziana ad Ostia Ma i veri militari lo arrestano

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 13 febbraio 2024), 13 febbraio 2024 – I Carabinieri della Compagnia di Romahanno arrestato un uomo 24enne, gravemente indiziato del reato diaggravata ai danni di una donna anziana. Questo arresto si aggiunge ai 10 già eseguiti dai Carabinieri di Roma negli ultimi mesi per contrastare questo odioso reato. Nel corso di un quotidiano servizio di controllo del territorio, i Carabinieri della Stazione di Roma – Casal Palocco dopo aver notato un giovane uscire, con fare sospetto, dal portone di un condominio di via delle Baleari, hanno deciso di fermarlo per effettuare un controllo. Il giovane, in evidente stato di agitazione, a seguito della perquisizione è stato trovato in possesso di vari gioielli in oro, all’interno di un sacchetto colorato, per i quali non ha saputo fornire una valida spiegazione ai. A quel ...