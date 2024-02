Shakhtar Donetsk vs Marsiglia – probabili formazioni

(Di martedì 13 febbraio 2024) Al ritorno in campo dopo due mesi di stop, loaffronta ilnell’andata dei playoff ad eliminazione diretta di Europa League al Volksparkstadion di Amburgo giovedì 15 febbraio sera. I campioni ucraini si sono accontentati del terzo posto nel loro gruppo di Champions League e sono scesi in seconda fascia, mentre gli uomini di Gennaro Gattuso si sono classificati secondi nel Gruppo B di Europa League. Il calcio di inizio divsè previsto alle 18:45 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreA causa della lunga pausa invernale della Premier League ucraina, lo ...

La Juventus e il Napoli lo stanno seguendo e monitorando da tempo, ma i due top club italiani non sono gli unici ad essersi accorti di Georgiy Sudakov, centrocampista.Giovedì 15 febbraio alle ore 18.45 si terrà la sfida valevole per l’andata del playoff di Europa League 2023/24 tra Shakhtar Donetsk e Olympique Marsiglia. La partita sarà visibile su Sky Sport Calcio ...Le probabili formazioni di Shakhtar-Marsiglia, match valido per i sedicesimi di Europa League di scena al Volksparkstadion ...