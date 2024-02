Serie turca Senden Önce trama cast

Leggi tutta la notizia su serietvinpillole

(Di martedì 13 febbraio 2024) La è in onda sul canale turco Kanal D dal 13 febbraio 2024. Tra i protagonisti troviamo Alp Navruz (: Ada Masal?), Sinem Ünsal, Nilperi Sahinkaya.Hakan Dagistan, il proprietario di una rinomata impresa edile, si confronta con un matrimonio difficile con Merve, sua moglie da sei mesi. Nonostante i tentativi di riconciliarsi, Merve rimane in silenzio riguardo ai problemi sottostanti. Disperato per una soluzione, Hakan tenta un’ultima conversazione prima di un viaggio d’affari cruciale. Tuttavia, Merve porta con sé un segreto che non può rivelare in nessuna circostanza. Durante il viaggio di Hakan, incontra Sahra, scatenando una relazione proibita. Complicazioni sorgono quando Merve appare inaspettatamente all’hotel, scoprendo l’infedeltà del marito. Sahra e Merve condividono una storia, essendo cresciute insieme ...