Serie d maschile e femminile Maremmane | risultati opposti

(Di martedì 13 febbraio 2024) Inizia male il girone di ritorno per ladella Pallavolo Grosseto mentre il teamdiD dell’Invicta continua la propria marcia vincente. In campoterza sconfitta di fila per le ragazze della Pallavolo Grosseto allenate da coach Alpini. Grossetane ko 3-0 (25-17, 25-13, 25-9) sul campo della Pallavolo Rosignano. La classifica: Riotorto 35, Calci 34, Migliarino 33, Santa Croce 32, Rosignano 27, Pallavolo Grosseto, Lunigiana 20, Jenco Viareggio 18, Capannoli 16, Casciavola 14, Livorno 13, Orsaro 11, Aglianese 10, Oasi Viareggio 8. In campoi giovani allenati da Enrico Ferrari hanno battuto 3-0 (27-25, 25-18, 25-23) il Delfino Pescia rimanendo al comando del girone. Una gara combattuta, nonostante il sestetto avversario occupasse l’ultimo ...

Gli Aviators Lugo sconfiggono facilmente il Guelfo Basket con un punteggio di 101-65. Lugo dimostra una grande superiorità fin dai primi minuti, mantenendo un ampio vantaggio per tutta la partita. Ott ...Fine settimana in agrodolce per l'Entello Volley Erice. Vince il derby col Mazara la squadra femminile, sconfitta contro la capolista Sciacca ...Fine settimana in agrodolce per l'Entello Volley Erice. Vince il derby col Mazara la squadra femminile, sconfitta contro la capolista Sciacca per la compagine maschile in Serie C. Per il resto delle ...