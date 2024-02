Serie D FolloGavo | la Coppa regala soddisfazioni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 13 febbraio 2024) Il Follonica Gavorrano cancella l’amarezza per l’ultimo periodo in campionato ottenendo la qualificazione alla semifinale diItalia diD. I minerari, battendo la Casatese ai calci di rigore, proseguono nel proprio cammino. "Siamo contenti per la vittoria e lo sono anche a livello personale per i ragazzi e per la società, che ci sta mettendo sempre nelle condizioni di lavorare bene – spiega mister Marco Masi –. I ragazzi lavorano tanto e questo è un premio al loro lavoro e ai sacrifici della società stessa. Era un modo anche per riscattarci da un periodo un po’ così. Analizzando la gara, nel primo tempo abbiamo fatto una partita più che buona, mentre nel secondo tempo è stata un po’ più equilibrata, tutto sommato credo che sia una vittoria meritata per noi". La sfida si è chiusa sull’1-1 al novantesimo, dopo che Regoli aveva portato ...