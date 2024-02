Serie C maschile Sibe batte Union Basket E si tiene stretta il podio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 13 febbraio 2024) Bis dei Dragons nel derby pratese di. LaGruppo Af Prato, con un finale di partita in crescendo, si aggiudica il match controPrato Sim Tel, imponendosi per 84-69 sugli avversari e blindando il terzo posto in graduatoria con 28 punti. L’rimane al contrario in terzultima posizione a quota 14 punti, pur non avendo demeritato ed essendo riuscita a mettere in seria difficoltà i quotati "cugini". Gara vibrante alle Toscaninie in equilibrio per almeno tre quarti. Ottimo il primo quarto degli ospiti targati Sim Tel, con Bogani che realizza 11 punti, Bellandi in regia che mette una bella tripla eun bel ritmo; per i padroni di casa sono Artioli e Magni a tenere aperto il match, per il 20-25 di fine quarto. Nel secondo tempino ...