Serie c maschile Aviators | che dominio contro Guelfo Goi da tre è una macchina | 8 su 8

(Di martedì 13 febbraio 2024)Lugo 101Basket 65 LUGO: Goi 28, Laslau, De Carli, Morozzi, Baroncini L. 3, Fussi 13, Creta 15, Canzonieri 7, Ciadini 5, Arosti 7, Ravaioli 18, Pasquali 5. All.: Baroncini F.BASKET: Flan 12, Torregiani 7, Ghini, Franchini 13, Frassineti ne, Savino 3, Bergami 7, Naldi 12, Degli Esposti ne, Santini 11. All.: Agresti Arbitri: Zuffa - Turrini Note. Parziali: 34-17; 54-32; 72-56 Vittoria extralarge per gliche regolano senza problemi ilBasket. La partita dura soltanto dieci minuti, fino a quando Lugo tocca il 34-17, mostrando una grandissima superiorità. Ilprova nel secondo tempo e rientrare con un break di 12-0, ma i padroni di casa non si lasciano sorprendere, mantenendo un ampio vantaggio. Ottima la prestazione di Goi, autore ...

Fine settimana in agrodolce per l'Entello Volley Erice. Vince il derby col Mazara la squadra femminile, sconfitta contro la capolista Sciacca per la compagine maschile in Serie C.