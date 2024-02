Serie C 2023 2024 | colpi esterni per Atalanta U23 e Padova | poker Rimini sulla Recanatese

(Di martedì 13 febbraio 2024) Colpo esterno perU23 enei piani alti della classifica del girone A della, che è tornata in campo oggi per il turno infrasettimanale. Nella ventiseiesima giornata la squadra B della Dea ha vinto il derby contro l’Albinoleffe grazie a un gol di Balde a inizio secondo tempo e ha rafforzato così il quarto posto con 41 punti e una partita ancora da recuperare. Si fa sotto nei confronti del Mantova, impegnato stasera, ilche passa per 0-2 sul campo della Pro Patria grazie a Marcillo e Bortolussi: con questo successo si prolunga la striscia positiva dei veneti e per il momento la classifica dice -5 dalla vetta. Altro colpaccio esterno quello del Legnago, che batte 1-2 la Giana Erminio: nel primo tempo i gol di Martic e Rocco, nella ripresa Franzoni ...

Probabili Formazioni Serie A 2023 / 2024 : ecco come scenderanno in campo le venti squadre Con l’avvio del massimo campionato italiano, anche per la ... (calcionews24)

Il 29 e 30 marzo in programma a Campobasso la Final Four di Coppa Italia Volley di Serie B maschile, Serie B1 e B2 femminile ...La capolista non si ferma. Il turno infrasettimanale della Serie A 2023-2024 di calcio femminile si apre con la quarta vittoria consecutiva della Roma che, in tra le mura amiche, ha archiviato grazie ...ROMA. Ritorna in campo la Serie C con la ventiseiesima giornata di campionato della stagione 2023/24. Ecco di seguito il livescore completo dove seguire in diretta tutte ...