Serie a2 Cantù non supera l’esame Orzinuovi E coach Cagnardi si fa espellere

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 13 febbraio 2024) Esordio difficile per l’Acqua S. Bernardonella fase ad orologio: ko nel derby lombardo con, posizionata al penultimo posto nel Girone Rosso.(qualificata al secondo posto nel Girone Verde), non è riuscita a imporsi contro un avversario apparentemente alla portata. Grande equilibrio, ma alla fine i bresciani hanno saputo esprimere una maggiore lucidità nei momenti chiave, portando a casa la vittoria con un punteggio di quasi novanta punti. Il match si è deciso negli ultimi momenti, Basile e Leonzio protagonisti per. Nonostante l’impegno di Baldi Rossi, Hickey e Moraschini,non è riuscita a ribaltare il risultato, anche a causa dell’espulsione del. Il commento del primo assistente dell’Acqua S.Bernardo, Mattia ...