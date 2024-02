SERIE A-UDITEL | OTTIMI ASCOLTI PER I BIG MATCH ROMA-INTER E MILAN-NAPOLI

(Di martedì 13 febbraio 2024)A-, la nuova rubrica di BubinoBlog che si pone come obiettivo quello di analizzare glidelle squadre dellaA. Come si suddivide il pubblico mentre gioca laA? Ecco i dati adella ventquattresima giornata. VENTIQUATTRESIMA GIORNATA Data9 febbraio 2024 Salernitana-Empoli (20:45) 253.936 10 febbraio 2024 Cagliari-Lazio (15:00) 438.680 10 febbraio 2024(18:00) 1.531.639 10 febbraio 2024 Sassuolo-Torino (20:45) 141.389 11 febbraio 2024 Fiorentina-Frosinone (12:30) 230.213 11 febbraio 2024 Bologna-Lecce (15:00) 115.159 11 febbraio 2024 Monza-Verona (15:00) 73.913 11 febbraio 2024 Genoa-Atalanta (18:00) 551.857 11 febbraio ...

