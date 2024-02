Serie A femminile 2023 2024 | Roma inarrestabile | 3-0 al Sassuolo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 13 febbraio 2024) Una tripletta di una strepitosa Valentina Giacinti regala allala vittoria numero 16 in 17 giornate della. Le ragazze di Spugna sono inarrestabili e nell’anticipo della diciassettesima giornata stendono il, che resta al quinto posto, volando così sempre più in vetta alla classifica con 48 punti e undici di vantaggio sulla Juventus che insegue con una partita in meno. Una partita che di fatto si chiude già dopo dieci minuti, quando le giallorosse sono avanti di due gol al Tre Fontane. Apre il bomber capitolino su rigore, poi raddoppia su azione e la sfida è messa estremamente in discesa nella ripresa con il tris al 51? sempre di Giacinti, oggi – e non solo oggi – davvero on fire. L’ultima mezzora viene giocata a ritmi bassi e con il risultato ...