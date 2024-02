Sentenza di assoluzione definitiva per la ILSAP s r l

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 13 febbraio 2024) Las.r.l., società di Latina attiva nel settore produzione di biodiesel, dopo aver subìto nel 2014 l’avvio del procedimento penale per il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, e il conseguente sequestro per un importo di oltre € 12.000.000,00, in data 19.09.2023 è stata assolta da ogni addebito dal tribunale penale di Napoli; laè divenutaLatina – La: las.r.l. è stata assolta. La nota società pontina dei fratelli Martena, operativa in Italia da diversi anni nel settore del biodiesel, è stata assolta da ogni tipo di addebito. La notizia è stata certificata dal primo grado del tribunale penale di Napoli lo scorso 19 Settembre, in quanto il fatto non costituisce reato. La società era stata ...