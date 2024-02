Senato | in corso votazione per 2 segretari e 4 membri commissione vigilanza Cdp

Roma, 13 feb. (Adnkronos) - E' in corso in Senato la votazione a scrutinio segreto, con le urne aperte fino alle 18, per l'elezione di due senatori segretari e di quattro componenti effettivi e quattr ...La Camera dei Rappresentati degli USA non voterà la nuova legge sugli aiuti nei confronti dell’Ucraina proposta dal Senato. Ad affermarlo è Mike Johnson, speaker repubblicano della stessa House of Rep ..."La scomparsa di Ugo Intini è per me un dolore profondo. Un altro pezzo della mia vita, della mia comunità che ci lascia, un amico e un compagno che da Roma a Milano, da giornalista, saggista e ...