Segue la moglie e la trova al supermercato con un altro | afferra un coltello e minaccia di uccidersi

Una donna di 45 anni ieri sera, mercoledì 22 novembre, ha denuncia to per maltrattamenti il marito violento nella caserma dei carabinieri di Monza . ... (open.online)

Cellole . Con la sua auto, una Smart forTwo, ha tenta to più volte di speronare la vettura Fiat 500 con a bordo la 37enne moglie da cui è in fase di ... (casertanotizie)

Con la sua auto, una Smart Fotwo, ha tenta to più volte di speronare la vettura Fiat 500 con a bordo la 37enne moglie da cui è in fase di ... (teleclubitalia)

La vittima era in auto con gli amici e ha filmato la scena con lo smartphone L'articolo Bacoli , insegue la moglie sotto casa e le lancia un ... (teleclubitalia)

Un uomo di 47 anni ha minacciato di uccidersi con un coltello al centro commerciale di Rescaldina, alle porte di Milano ...«Dentro casa c'è il Diavolo». Nel racconto del piccolo Emanuel, ucciso dal padre a 5 anni, un'immagine che racconta l'orrore di Altvavilla Milicia. Giovanni ...I riti di esorcismo sono volti alla liberazione dell'indemoniato, non al loro annientamento: per questo la strage compiuta da Giovanni Barreca non ha nulla ...