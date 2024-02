Sedrie C girone C NOW 25esima giornata Crotone ancora senza vittorie nelle ultime quattro partite

(Di martedì 13 febbraio 2024)0 Benevento 0(3-5-2): Dini, Rispoli, Battistini (Gigliotti), Crialese, Tribuzzi, Vitale, Zanellato (Felippe), D’Ursi (D’Angelo), Giron, Tumminello (Comi), Gomez (Kostadinov). All. Zauli Benevento (3-4-3): Palearo, Berra, Terranova, Pastina, Simonetti, Talia, Nardi (Agazzi), Masciangelo, Ciciretti (Bolsius), Lanini (Ciano), Starita (Ferrante). All. Auteri Arbitro: Valerio Crezzini di Siena Ass. Matteo Pressato di Latina Andrea Gravotta di Città di Castello Quarto giudice: Luigi Cataniso di Reggio Calabria Ammoniti: Berra, Battistini, Tribuzzi, Rispoli Angoli: 5 a 2 per ilRecupero: 2 e 4 minuti Spettatori: 4.321 incasso euro 17.188,69chenon torna al successo dopo due pareggi e una sconfitta, Benevento che non interrompe la striscia positiva delle ...

Le squadre del girone B di serie C scendono in campo per la 26ª giornata. Ecco le partite e gli arbitri. In testa alla classifica il Cesena con 62 punti.I ragazzi di mister De Rossi recuperano dal 14 - 0 e possono recriminare per una meta non vista dall'arbitro e due piazzati non trasformati ...Uno sguardo agli ex granata che militano all’estero: Dinamo Zagabria fermata sul 2-2 nel derby con la Lokomotiva, Bruno Petkovic (doppietta) sale a quota 8 reti (in panchina Brodic, tornato dal presti ...