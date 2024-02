Se questo è un Governo con tante nebbie intorno

(Di martedì 13 febbraio 2024) Riproponiamo l’articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma di martedì 13 febbraio all’interno della rubrica Spigolature di Ermanno Corsi Vissuta una condizione del tutto particolare, Primo Levi chiese -a chi ne venne a conoscenza sulla base del suo lucido racconto testimonianza- di rispondere se poteva accettarsi quanto accadutogli: e ”seè un uomo”….Su piani storico-politici ovviamente tanto diversi, potremmo chiederci, per quanto sta accadendo nel nostro Paese: ”seè un” essendole situazioni e le vicende che attentano alla sua credibilità, riducendone inevitabilmente anche l’operatività. MELONI IN GIAPPONE. Visita ufficiale a Tokyo. Obiettivo: rafforzare il ponte tra Oriente e Occidente, specie ora che l’Italia ha lasciato la via della seta e punta su quella che va dall’Indo-Pacifico al ...

Dopo la delibera di Giunta per dare applicazione in tempi certi alla sentenza della Consulta nel 2019 e garantire l’accesso al suicidio assistito, Silvia Piccinini chiede che si proceda velocemente al ...Questo non lo so perché dipendi dai cittadini e non da me ...«Il problema sono i Lep e spero si possa trovare la soluzione. Se il governo dovesse riuscire a trovare 100 miliardi per risolvere il ...(Agenzia Vista) Roma, 13 febbraio 2024 “Siamo convinti che serve un’alternativa a questo Governo e che la costruiamo soltanto insieme, non con la presunzione di autosufficienza. Sentiamo la responsabi ...