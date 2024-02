Scuola | revisione classi concorso delle secondarie di primo e secondo grado

La FLC CGIL ha chiesto al Ministero un confronto sulle conseguenze del provvedimento sulla prossima fase di aggiornamento di GAE e GPS e sulle operazioni di mobilità relative all’a.s.2024/25.Sono iniziati i lavori per la riqualificazione della sede della scuola civica di musica di Zone per i quali l’amministrazione Menesini ha investito 400 mila euro provenienti da fondi Pnrr. L’intervent ...In settimana la Commissione Istruzione al Senato si riunirà per dare il primo via libera al disegno di legge sulla revisione del voto in condotta. Tra gli emendamenti, come già scritto nei giorni scor ...