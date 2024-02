Scuola | il Made in Italy non decolla Niente corso al Colonna che fa il pieno di iscritti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 13 febbraio 2024) Arezzo, 13 febbraio 2024 – Il termine ultimo per presentare domanda di iscrizione al prossimo anno scolastico è scaduto sabato se adesso è il tempo dei numeri e dei conteggio. La fotografia che emerge è comunque destinata a cambiare visto che, come spiega l’ufficio scolastico provinciale, mancano all’appello le domande cartacee e quelle tardive, le quali saranno conteggiate entro i prossimi giorni. Al momento tra le scuole superiori del capoluogo ad aver registrato un salto in avanti in termini percentuali c’è il Buonarroti Fossombroni con un bel 15,4%. Un anno fa, per la precisione il 6 febbraio 2023 a ridosso del termine ultimo per la presentazione delle domande, glierano 155 contro gli attuali 179. Allargando i confini un altro segno più è quello del Galilei di Poppi con 109, 15,9% in più rispetto ad ...