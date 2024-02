Scuola | il 55 | 63% degli studenti si iscrivono al liceo | crescono i ' tecnici'

(Di martedì 13 febbraio 2024) AGI - I licei continuano a essere preferiti da oltre la metà delle studentesse eche devono effettuare la scelta della secondaria di II grado, con il 55,63% di domande sul totale delle iscrizioni. Gli istitutie i professionali mostrano un trend in crescita: i primi rilevano il 31,66% (contro il 30,9% dello scorso anno) e i secondi il 12,72% (contro il 12,1 % dello scorso anno) delle iscrizioni. Questi i dati con cui si sono chiuse il 10 febbraio le iscrizioni on line all'anno scolastico 2024/2025 sulla piattaforma unica.istruzione.gov.it. Ne dà notizia il ministero in una nota. Due le novità: l'avvio della sperimentazione della filiera tecnico professionale "4+2", con 1.669 iscrizioni, e i nuovi licei del "Made in Italy" con 375 iscrizioni. "La filiera del 4+2 ha registrato un interesse ...

