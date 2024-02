Scoperto e chiuso albergo abusivo | otto camere | reception e insegna

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 13 febbraio 2024) Prato, 13 febbraio 2024 – Uncon tanto diall’esterno per attirare i clienti. E’ quello che è statodalla polizia municipale a Tavola. La struttura è stata chiusa in quanto non aveva i titoli amministrativi per fare attività ricettiva, perché mai presentati in Comune. La struttura era composta dadisposte su due immobili, con una unica, condotta da una cittadina orientale di 50 anni, titolare del contratto di affitto degli immobili, mai presente durante i sopralluoghi degli agenti. La donna, che si negava per le contestazioni, è stata rintracciata personalmente per le necessarie notifiche dopo complesse ricerche da parte degli agenti dell’ufficio di polizia commerciale. L’attività ricettiva, nonostante fosse ...