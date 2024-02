Scoperta Piantagione di Cannabis | Dall' Abruzzo alle Marche | un Principio Attivo Eccezionale

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 13 febbraio 2024) Ancona - Una sorprendente operazione della Guardia di Finanza ha portato alla luce unadiche si estendeva da Teramo finocampagne di Ostra, nelle. Il complesso intervento ha visto il sequestro di oltre 13.000 piante di canapa e infiorescenze essiccate, pronte per essere commercializzate, per un peso totale di più di 14 tonnellate. L'indagine, coordinatae Procure di Ancona e Teramo, ha permesso di individuare e denunciare due imprenditori agricoli dellee il gestore di un vivaio in provincia di Teramo per la produzione illegale di sostanze stupefacenti. Ciò che rende questo sequestro particolarmente significativo è il contenuto di THC, ildella, che è stato rilevato ...