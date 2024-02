Scontro Repubblica-Fatto su Ghali | esce l’intervista «censurata» La domanda rimasta senza risposta sul 7 ottobre

A L'aria che tira non sono mancati gli scontri tra gli ospiti nel salotto di Davide Parenzo. In particolare tra Vittorio Feltri , direttore ... (ilgiornaleditalia)

Il ministro Raffaele Fitto convoca i sindaci della Campania domani 14 febbraio. È la mossa dell’esponente del governo Meloni in vista della manifestazione di venerdì, in piazza dei Santi Apostoli a ...Mara Venier è ancora al centro delle polemiche dopo aver letto il comunicato Rai in chiusura del suo show Domenica In speciale Sanremo. In molti hanno accusato lei e il governo di ...Che cosa c'entra il mondo del design milanese e del Salone del Mobile con quella che è una elezione del capo degli industriali d'Italia