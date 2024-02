Scontro in campo | in due all’ospedale

(Di martedì 13 febbraio 2024) Attimi di paura domenica suldi Chianciano, dove, per il campionato di terza categoria, si affrontavano la Virtus e la Montanina: "Al 10’ – ricorda il vicepresidente Emmanuele Andreucci – il nostro portiere Nico Canapini si scontra di testa con il nostro difensore Rapik Boumarouan, sbilanciato da un giocatore avversario. I due sono caduti a terra e Rapik ha momentaneamente perso i sensi. Poi minuti di autentico spavento fino all’arrivo, poco dopo, delle due ambulanze che hanno portato i ragazzi a Nottola. Evidente l’ansia dei compagni, non condivisa dalla Virtus: noi della Montanina abbiamo deciso di abbandonare il terreno di gioco". Boumaran si è ripreso e non ha avuto conseguenze, Canapini ha il setto nasale rotto. "Mi sarei aspettato da parte della Virtus – dice Andreucci – un atteggiamento più comprensivo. Un segnale per rigiocare la partita sarebbe un bel ...

Coinvolte due auto e un autobus, il ragazzo è morto durante il trasporto in ospedale Tremendo Incidente oggi sulla statale 16, al chilometro 535, in ... (sbircialanotizia)

Lo scontro valevole per la venticinquesima giornata del campionato ...I 4.321 tifosi presenti nell’impianto sportivo provano ad essere il dodicesimo uomo in campo: il Crotone assume così delle ...Giunge al termine anche la 24ª giornata di Serie A con l'Inter che batte la Roma in trasferta e scappa via: la Juventus perde in casa contro l'Udinese.Una convergenza di interessi tra l’ex presidente americano e Putin che si salda a chi soffia sul fuoco della protesta degli agricoltori ...