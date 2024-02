Scontri e feriti a Napoli nel presidio per Ghali

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 13 febbraio 2024) AGI - Tensione davanti alla sede della Rai di, in viale Marconi, per una manifestazione organizzata dopo le polemiche seguite alle parole del cantantea Sanremo sul genocidio. Alcuni manifestanti volevano esporre uno striscione e affiggerlo poi al muro ma il tentativo è stato bloccato dalle forze dell'ordine. Ci sono stati spintoni e manganellate. Alcuni manifestanti, come testimoniano diversi video diffusi sul web, sono rimastialla testa. La manifestazione era organizzata da Potere al Popolo, Rete per la Palestina libera e disoccupati.