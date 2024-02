Scontri davanti la sede Rai di Napoli | la versione della Questura

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 13 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoHanno avuto tra i dieci (per quattro agenti) ed i venti giorni di prognosi (in un caso) i cinque poliziotti rimasti feriti nei disordini che si sono registrati questa mattina dinanzi allaRai di. “La pressione esercitata dai manifestanti sui poliziotti ha schiacciato i reparti inquadrati verso la recinzioneRai e ciò ha determinato una reazione di alleggerimento che ha chiaramente impedito l’interlocuzione con i manifestanti circa le loro reali intenzioni”, si legge in una nota diffusa dalladi. Tra la persone che hanno dovuto far ricorso alle cure dei sanitari c’è anche il dirigente del servizio di ordine pubblico. L'articolo proviene da Anteprima24.it.