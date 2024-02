Scomparso il producer Philip Rogosky | la moglie | “Le sue ultime parole sono state | lascia la spazzatura | la butto io” Ritrovati i suoi pantaloni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 febbraio 2024) Scompare da casa senza motivo, trovano iin strada, ma di lui non si trova alcuna traccia da almeno 15 giorni. La scomparsa del 56ennea Roma si infittisce di mistero ogni giorno di più. L’uomo, executivedi numerosi e celebri spot pubblicitari, hato l’appartamento sulla via Flaminia il 29 gennaio, probabilmente di mattina, e non vi ha più fatto ritorno. Come ricorda la compagna Sara in un servizio andato in onda per il TG3 Lazio la mattina della scomparsa i due hanno fatto colazione insieme “come sempre e poiuscita, le suela, laio”. Da quel momento ...