Scomparsa a Villa San Sebastiano | Ricerche Intense per una Pensionata di 84 Anni

(Di martedì 13 febbraio 2024) L'Aquila - La comunità diSan, frazione di Tagliacozzo, è in allerta dopo ladi Bruna Bonifaci, 84. La donna è uscita di casa ieri mattina e da allora non si hanno più sue notizie. I figli hanno immediatamente segnalato la suaalla stazione dei carabinieri di Tagliacozzo, scatenando una massiccia operazione di ricerca. Le autorità locali hanno attivato un protocollo di ricerca, coordinato con il comando dei carabinieri dell’Aquila. Lesono in corso da diverse squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Avezzano, i volontari della protezione civile di Tagliacozzo, il soccorso alpino della guardia di finanza e due cani molecolari. Sin dalle prime ore, droni, elicotteri e sommozzatori sono stati impegnati nella ricerca della donna, ...

TAGLIACOZZO – Sparita nel nulla una anziana donna di Villa San Sebastiano, frazione di Tagliacozzo, in provincia dell'Aquila, che ha fatto perdere le sue tracce. Si tratta, come riferisce il Centro, d ...Tagliacozzo. Un'intera comunità al lavoro per cercare Bruna Bonifaci. L'84enne, ieri mattina si è allontanata dalla sua abitazione, e intorno ...