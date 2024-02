Sci di fondo | Simone Mocellini operato a Milano dopo la caduta di Canmore

(Di martedì 13 febbraio 2024)è statoper ridurre la frattura alla tibia destra che si è procurato in unain Coppa del Mondo a, durante la sprint a tecnica libera dello scorso sabato. L’intervento chirurgico si è avuto oggi alla Madonnina, clinica di. A operarlo i dottori Andrea Panzeri (presidente della Commissione Medica FISI) e Riccardo Accetta (responsabile UO di Traumatologia alll’IRCSS Ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio). L’operazione è stata dichiarata riuscita, e si avrà una rivalutazione dell’infortunio nelle prossime ore. Al termine di esse,sarà dimesso e comincerà così il percorso di riabilitazione. Questo lo dovrà giocoforza portare a un rientro che, al punto attuale della situazione, può solo che prevedersi per la prossima ...

Ha chiuso da poco i battenti il novero delle qualificazioni della sprint a tecnica classica di Canmore , in Canada, che chiude il passaggio nel Paese ... (oasport)

Dominik Paris guida la pattuglia dei nove azzurri convocati dal dt, Max Carca, per l'appuntamento di coppa del mondo del fine settimana a Kvitfjell (Norvegia), dove sono in programma una discesa ed un ...Arriva la neve a Monte Livata, stazione invernale a nord est della Capitale nell'alta Valle dell'Aniene. È la prima vera nevicata di questa stagione invernale dove i ...