Sci di fondo | Coppa del Mondo Canmore 2024 | Klaebo vince la sprint maschile | a Svahn la gara femminile

(Di martedì 13 febbraio 2024) Si chiude con i successi nelle rispettive garedi Johannesale di Linnalla tappa dideldi, in Canada. Nella provail fenomeno norvegese ha battuto in volata Richard Jouve ed Erik Valnes, mentre quarto è arrivato il finlandese Lauri Vuorinen davanti al connazionale Joni Maki e allo svedese Calle Halfvarsson. Migliore degli azzurri Michael Hellweger, l’unico a qualificarsi per i quarti di finale, prima di chiudere in sesta posizione la sua batteria. Mentre Federico Pellegrino a sorpresa non ha superato il taglio delle qualificazioni, posizionandosi 36°. Tra le donne dominio svedese, con ben quattro rappresentanti su sei in finale. Alla fine...