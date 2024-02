Sci alpino | Paris | “Contento della stagione | in agosto nuovo album”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 13 febbraio 2024) Dominikè già in clima gara a Kvitfjell, dove nel fine settimana lo aspettano una libera e un SuperG sulla pista Olympiabakken: “Qui ho vinto spesso e spero di fare bene anche stavolta, per completare unache mi ha dato molte soddisfazioni. Poi mancano solo le finali a Saalbach, dove nel 2025 si terranno i mondiali. Comincio a farci un pensiero ma prima, in estate, uscirà anche il nostrometal“. In un’intervista all’Ansa il discesista azzurro guarda già avanti, anche sul fronte musicale, l’altra sua grande passione: “Mi sono lasciato alle spalle unanera come quella scorsa, dimostrando di essere competitivo, anche se devo migliorarmi in SuperG. La vittoria in Val Gardena è fantastica, ci tenevo tanto“.ha poi proseguito: “Quest’anno abbiamo ...