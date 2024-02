Sci alpino | otto azzurre convocate per le gare di Crans Montana | assenti Sofia Goggia ed Elena Curtoni

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 13 febbraio 2024) Il direttore tecnico Gianluca Rulfi ha convocatoper ledi(Svizzera), valide per la Coppa del Mondo 2023/2024 di sci. L’appuntamento sulle nevi elvetiche è per venerdì 16 febbraio con una discesa, mentre il weekend sarà riservato ad una seconda discesa (sabato 17) e a un supergigante (domenica 18). Come di consueto, lesaranno precedute da due giorni di prova (mercoledì 14 e giovedì 15). Di seguito l’elenco delle atlete: Federica Brignone, Marta Bassino, Roberta Melesi, Teresa Runggaldier, Vicky Bernardi, Nicol Delago, Nadia Delago e Laura Pirovano. Assente, che ha vinto quattro volte in discesa a, ...