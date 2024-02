Sci alpino | i precedenti dell’Italia a Crans Montana | ben 4 vittorie a testa per Brignone e Goggia!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 13 febbraio 2024) Dopo il fine settimana di Soldeu (Andorra), la Coppa del Mondo 2023-2024 di scifemminile prende la strada verso la Svizzera, fermandosi in quel di. In programma la prima tappa, di tre consecutive, interamente dedicata alla velocità. Si parte già domani con le prove cronometrate, poi venerdì e sabato ci saranno due discese prima di chiudere domenica con un superG.è una località storica per il Circo Bianco femminile, che in passato ha ospitato diverse competizioni di primo livello. L’Italia ha iniziato ad andare a nozze sulla pista del Mont Lachaux all’alba del nuovo millennio, facendo però rapidamente diventare questa sede come una delle roccaforti tricolori per quel che riguarda podi e. Sulle nevi del Canton Vallese il Bel Paese può infatti ...