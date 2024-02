Schwoch | “Sul mal di gol del Napoli sicuramente l’assenza di Osimhen”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 13 febbraio 2024): È difficile che ilriesca a qualificarsi alla prossima Champions non perché i punti di distanza siano irrecuperabili ma per la situazione delStefan, ex calciatore del, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live, rilasciando le segunti dichiarazioni:sul mal di gol del“Sul mal di gol deldisi fa sentire tantissimo perché è un calciatore che ha caratteristiche uniche. Ilin qualche partita, poi, è stato più rinunciatario del solito e questo va a discapito della squadra a livello realizzativo. Quando inoltre inizi a sprecare le occasioni create – ad esempio col ...