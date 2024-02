Schlein | ripristinare i fondi a Ong e agenzie Onu a Gaza

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 13 febbraio 2024) "So che non tutti sono d'accordo in quest'aula, ma bisognatutti ia ong eOnu che si occupano di sostenere la popolazione palestinese che non ha colpe per l'azione di Hamas". Così la segretaria del Pd Ellyintervenendo in Aula alla Camera sulle mozioni sulla crisi in Medio Oriente, sottolineando che "serve una missione internazionale di interposizione a, che coinvolga i Paesi arabi, sotto l'egida delle Nazioni unite" e una "conferenza di pace"- "In questi mesi - ha osservato - la situazione è peggiorata, con oltre 28mila palestinesi di cui 10mila bambini rimasti uccisi.è un territorio non sicuro. La storia giudica non da domani, ma già da oggi, Hamas non è il popolo palestinese, fare questa equazione è fare un favore ad Hamas". "Israele ha ...