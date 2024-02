Schlein chiama Meloni | alla Camera passa l' impegno per il cessate il fuoco presentato dal Pd

(Di martedì 13 febbraio 2024) Nel giorno in cui la crisi in medio oriente arrivaattraverso le mozioni di maggioranza e opposizioni, la premier Giorgiae la segretaria del Pd Ellysi sentono per cercare delle convergenze. La notizia della telefonata, fatta trapelare dal Nazareno nel primo pomeriggio, era stata anticipata dsegretaria dem nei giorni scorsi. E il contatto sembra aver favorito l'accordo:to infatti il punto della mozione Pd, a prima firma proprio della segretaria, in cui si chiede un immediatoilnella Striscia di Gaza. Il governo si è astenuto e ha rimesso all'aula la decisione, consentendo il via libera al punto dei dem. Si contano 159 astenuti, ...

Roma, 5 feb. (Adnkronos) - "Mesi fa ho chiamato Urso per dirgli che c'è bisogno di tutelare non con le parole, come fa questo governo, ma con i fatti ... (liberoquotidiano)

La premier e la segretaria dem si sentono per parlare della crisi mediorientale su cui oggi si esprimono i deputati. C'è un dialogo in corso: il tentativo è un accordo sulla richiesta di cessate il fu ...La segretaria dem ha firmato un esposto con Bonelli e Fratoianni per chiedere un'indagine sulla società Ponte sullo Stretto. Il pentastellato si è tenuto alla ...Passa per il Sud, e segnatamente per la Campania, il duello tra la premier Giorgia Meloni e la leader dell’opposizione Elly Schlein che sale via via di tono nella lunga marcia verso le ...