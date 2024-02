Schlein alla Camera | Necessario e urgente un cessate il fuoco in Medio Oriente

(Di martedì 13 febbraio 2024) (Agenzia Vista) Roma, 13 febbraio 2024 “Anche e soprattutto ora la stella polare deve essere il riconoscimento e il rispetto del Diritto Internazionale. Èche ci sia un immediatoilumanitario. E bisogna che il Governo faccia tutto il possibile per fermare l'attacco annunciato a Rafah, che sarebbe un'ecatombe. Sarebbe anche in contrasto con le indicazioni giunte dalle indicazioni dCorte Penale internazionale. E vorrei che il Governo lo dicesse con la stessa fermezza che hanno avuto su questo gli altri Governi", ha affermato la segretaria del PDnel corso delle discussioni delle mozioni presentatesulla crisi del. Fonte Video ...

Nel giorno in cui la crisi in medio oriente arriva Alla Camera attraverso le mozioni di maggioranza e opposizioni, la premier Giorgia Meloni e la ... (ilfoglio)

Roma, 13 feb. (askanews) - "Faccio fatica perché non voglio che questa sia una giornata troppo politica. E quindi dovrò condizionate il mio intervento per non renderlo troppo politico. Perché altrimen